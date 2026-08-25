terça-feira, 25 de agosto de 2026
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Trabalhadores informais podem se cadastrar para atuar no #SouManaus 2026

Por
Redação 2
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Foto - Divulgação / Semacc

Prefeitura de Manaus realizará nos dias 25 e 26 de agosto, o cadastramento dos trabalhadores do comércio informal interessados em exercer suas atividades durante o “#SouManaus Passo a Paço 2026”. O atendimento será destinado aos interessados em atuar na área externa do evento nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro.

A ação acontecerá das 8h às 14h, na sede da Semacc, localizada no bairro São Francisco. Para participar do cadastramento, os interessados deverão comparecer ao local dentro do período e horário estabelecidos, portando cópias do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e uma foto 3×4.


A iniciativa busca assegurar a organização das atividades do comércio informal durante os dias de programação do festival, contribuindo para o ordenamento dos espaços destinados aos trabalhadores e para o melhor funcionamento do evento.

A Semacc orienta que todos os interessados levem a documentação completa no momento do atendimento, para facilitar o processo de cadastro e garantir a regularização da participação daqueles que pretendem atuar na área externa do festival.

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