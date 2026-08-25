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Polícia encontra mais de 340 tabletes de skunk escondidos em área de mata na comunidade Monte Horebe

Por
Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Mais de 340 tabletes de skunk foram localizados e apreendidos pela Polícia Militar durante uma operação realizada na tarde de segunda-feira (24), na comunidade Monte Horebe, Zona Norte. O entorpecente estava enterrado em uma cova rasa, dentro de 12 sacos de fibra, em uma área de mata.

De acordo com informações do registro policial, equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulhamento pela região quando avistaram três homens em comportamento considerado suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos correram em direção à área de mata e conseguiram escapar.


Os policiais iniciaram buscas pelo trajeto utilizado pelos suspeitos e perceberam sinais de que o solo havia sido recentemente remexido. Durante a averiguação, a equipe escavou o local e encontrou uma cova onde estavam escondidos os 12 sacos contendo centenas de tabletes da droga.

A movimentação atraiu moradores da comunidade, e, diante da possibilidade de confronto, equipes de outras companhias foram mobilizadas para reforçar o perímetro e garantir a segurança durante a retirada do material.

A droga foi recolhida e encaminhada às autoridades competentes. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Por Correio da Amazônia

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