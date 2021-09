Dupla é presa com drogas e arma de brinquedo em hotel no Centro de Manaus

MANAUS – Na manhã de domingo (26), policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, no Centro de Manaus, um adolescente de 17 anos e prenderam um homem de 21. A dupla portava 46 porções de pasta base e 75 porções de cocaína, além de um simulacro de arma de fogo. A detenção ocorreu na rua Lobo D’Almada, no momento em que se escondiam sob a cama, no quarto de um hotel.

A equipe estava em patrulhamento ostensivo na rua José Clemente, quando notou a dupla em atitude suspeita entrando no hotel. Os policiais seguiram a dupla que tentou fugir pelos telhados das residências próximas. Os policiais pediram reforço e os homens foram encontrados em um outro hotel.

Os dois apresentavam ferimentos – causados por vidros nos quais pisaram – e foram levados para atendimento médico no SPA da Colônia Oliveira Machado. Depois de medicados, o adolescente apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI); enquanto o jovem maior de idade foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).