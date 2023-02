Durante o Carnaval na Floresta CIF orienta representantes de estabelecimentos

Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) estiveram ao longo da noite de sexta-feira (24/02) e madrugada deste sábado (25/02), em 15 estabelecimentos comerciais, entre postos de combustíveis, lojas de conveniência e bares. Durante a ação, nenhuma irregularidade foi encontrada, mas os responsáveis pelos empreendimentos receberam orientações voltadas para o bom funcionamento dos locais.

As ações da CIF foram intensificadas durante todo o Carnaval. Nas fiscalizações participam representantes de diversos órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus. A coordenação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (SEAGI).

Durante a noite de sexta e madrugada deste sábado, os agentes estiveram em 15 pontos, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. No entanto, os representantes dos estabelecimentos foram orientados a manter em dia toda a documentação exigida pelos órgãos competentes, como também cumprir as legislações vigentes.

Aos responsáveis pelos postos de combustíveis, foi reforçada a necessidade de seguir denunciando a presença de “paredões” de som, alvo principal das operações, uma vez que causam perturbação do sossego alheio.

As ações deverão continuar por todas as zonas da cidade. A SSP-AM orienta à população para que contribua com o trabalho da CIF e faça denúncias por meio do 181. O nome será mantido em sigilo e as providências serão tomadas.

Efetivo

A CIF contou com agentes da SSP-AM e representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Guarda Municipal, dentre outros.