“É preciso declarar independência dos velhos governantes do Amazonas”, diz Ricardo Nicolau

Candidato a governador ressaltou que é possível promover ecoturismo, manejo florestal e recuperação de áreas já degradadas.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/ PSB), Ricardo Nicolau, reafirmou compromisso com os amazonenses neste dia 5 de setembro, em que é comemorado o Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província.

Ele ressalta que é possível mudar a forma de governar e fazer com que o dinheiro público seja usado na transformação da saúde, educação e segurança.

“Os mesmos grupos políticos se revezam no poder e o resultado é abandono e negligência. Estradas como a AM-010 estão esburacadas, a população sofre com os assaltos e a violência, a espera interminável por exames e cirurgias nas filas da morte e até oxigênio faltou nos hospitais do governo durante a pandemia. Eu acredito no meu estado e tenho a certeza de que podemos, juntos, fazer uma verdadeira transformação na vida das pessoas. Vamos declarar a independência daqueles que desgovernam o Amazonas há 40 anos”, ressaltou.

O candidato disse também que é possível gerar emprego e renda atraindo novas empresas para o Polo Industrial de Manaus (PIM) e promovendo o desenvolvimento baseado na exploração racional dos recursos naturais como ecoturismo, manejo florestal, mineração sustentável e recuperação de áreas já degradadas para a agricultura.

Ricardo Nicolau propõe também tirar do papel projetos voltados para o crédito de carbono. “Vamos preparar o estado com mecanismos técnicos, legais e gestão, para implantar aqui em Manaus, no coração do estado mais preservado da Amazônia brasileira, um centro de negociação de crédito de carbono, a Plataforma Amazonas. Países poluidores como Estados Unidos, China e Europa, nos pagarão por mantermos a floresta em pé. Esse dinheiro, pago em dólar e euro, será aplicado diretamente em benefícios daqueles que preservam o meio ambiente no estado”, ressaltou.

Atualmente, o Mercado de Crédito de Carbono movimenta cerca de US$ 1 trilhão (um trilhão de dólares) no mundo. Cada tonelada reduzida ou evitada de carbono na atmosfera corresponde, portanto, a uma unidade de crédito de carbono. E, no Brasil, a previsão para os próximos anos é de que esse mercado dobre o Produto Interno Bruto (PIB).

Defesa da Amazônia

No dia 5 de setembro também é comemorado o Dia da Amazônia. Para Ricardo Nicolau, o Amazonas tem papel fundamental na conservação da floresta e, a partir de 2023, o candidato pretende elaborar mecanismos de proteção, fiscalização e uso sustentável dos recursos da floresta.

“Vamos promover ações que possam conscientizar as pessoas de que progresso não significa a destruição do meio ambiente, muito pelo contrário. Sem florestas não há chuvas e, assim, não há como produzir nada. Em conjunto com órgãos federais, vamos combater as queimadas e os crimes ambientais”, ressaltou.