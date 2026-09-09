Eleições 2026: David Almeida cita avanços em Manaus e promete ampliar ações para todo o Amazonas

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) afirmou, nesta terça-feira (8/9), em Santa Etelvina, que pretende levar para a administração estadual o modelo de gestão adotado durante sua passagem pela Prefeitura de Manaus.

Diante de moradores da Zona Norte, David citou intervenções realizadas no bairro como demonstração de capacidade de execução e apontou saúde, educação, segurança e infraestrutura entre as prioridades para o Estado.





David destacou o recapeamento de 153 ruas, a regularização de 4.453 imóveis, a construção de duas creches e a reforma de nove escolas no bairro. Entre as intervenções realizadas estão ainda melhorias na USF MJ PM Sálvio Belota, a implantação de uma unidade do Prato do Povo e a reforma do Complexo Esportivo Amadeu Teixeira.

Na educação, o candidato citou como uma das principais entregas a reforma e ampliação da Escola Municipal Presidente João Goulart, que recebeu nova estrutura e atende mais de 800 alunos.

“Eu não vim aqui em Santa Etelvina prometer, porque só quem já fez pode prometer mais”, afirmou.

Experiência para governar o Estado

Ao ampliar a discussão para o Amazonas, David afirmou que pretende utilizar a experiência acumulada na Prefeitura para enfrentar problemas que dependem diretamente do Governo do Estado. Entre as propostas apresentadas estão zerar a fila do Sistema de Regulação (Sisreg), ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias, melhorar a educação estadual e reforçar a segurança pública.

“Se Manaus tem a melhor educação, o Amazonas vai ter a melhor educação. Se Manaus tem a melhor saúde básica, o Amazonas vai ter a melhor saúde”, declarou.

David também reafirmou a proposta de dobrar de R$ 150 para R$ 300 o Auxílio Estadual Permanente e defendeu investimentos em infraestrutura nos municípios do interior.

“Eu vou zerar a fila do Sisreg, eu vou dobrar o Auxílio Estadual e vou dar a essa cidade e a esse Estado os melhores serviços públicos de sua história”, afirmou.

O encontro em Santa Etelvina contou ainda com a participação do candidato à reeleição para deputado estadual Daniel Almeida e de lideranças comunitárias do bairro.