Pressão alta, diabetes e colesterol podem afetar o coração sem sintomas

Hipertensão, diabetes e colesterol elevado podem permanecer por anos sem apresentar sintomas, mas aumentar o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. O alerta é da cardiologista Tatiane Aguiar, do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-Ufam).

Durante o Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre a saúde do coração, a especialista reforça a importância de identificar e controlar fatores de risco, como tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, consumo excessivo de álcool, estresse e falta de sono.





A ausência de sintomas não significa ausência de perigo. A pressão alta pode sobrecarregar o coração e as artérias, enquanto o diabetes e o colesterol LDL elevado podem provocar danos aos vasos sanguíneos e favorecer o acúmulo de placas de gordura.

Por isso, a orientação é acompanhar regularmente pressão arterial, glicemia, colesterol, peso e hábitos de vida, sempre de acordo com a avaliação médica. Nem todas as pessoas precisam realizar exames cardiológicos, e a indicação depende do risco individual e do histórico familiar.

Sinais de alerta

Dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio, náuseas, palpitações persistentes, desmaios e inchaço nas pernas precisam de avaliação. Em caso de suspeita de infarto, é necessário interromper o esforço e acionar o Samu pelo 192.

Sinais súbitos como dificuldade para falar, desvio da boca ou perda de força em um lado do corpo também exigem atendimento imediato, pois podem indicar um AVC.

A prevenção inclui alimentação equilibrada, atividade física, controle do peso, abandono do cigarro e acompanhamento médico. Segundo a especialista, controlar os fatores de risco antes do primeiro evento cardiovascular é a melhor forma de evitar complicações graves.