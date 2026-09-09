Geração Z ‘não é chegada a banho’ para manter ‘cheiro natural do corpo’ nos encontros amorosos

Geração Z impulsiona a falta de banho para encontros, mas pesquisa mostra que higiene segue sendo prioridade na hora H. Tendência viral divide opiniões, mas levantamento do ysos mostra que a falta de higiene continua sendo um dos maiores receios na intimidade

Nas últimas semanas, uma tendência curiosa ganhou espaço nas redes sociais: jovens da Geração Z afirmam estar evitando tomar banho antes de encontros amorosos para preservar seus supostos feromônios naturais e, assim, aumentar a atração física. A prática, que viralizou especialmente no TikTok, despertou debates sobre higiene, desejo e os limites entre comportamento e ciência.





Embora a ideia de que o cheiro natural do corpo possa influenciar a atração não seja exatamente nova, a tendência encontra resistência quando o assunto é sexo. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de encontros casuais ysos mostra que a falta de higiene está longe de ser considerada algo atraente pelos brasileiros.

Higiene ainda é a maior preocupação na intimidade

De acordo com o levantamento realizado pela plataforma, 100% dos entrevistados afirmaram ter algum nível de receio de que sua parceria não seja higiênica. Entre eles, 42,9% disseram sentir “muito medo” dessa possibilidade.

O dado chama atenção justamente porque surge em um momento em que parte dos jovens parece questionar hábitos tradicionalmente associados ao autocuidado. Para a sexóloga Tamara Zanotelli, existe uma diferença importante entre valorizar características naturais do corpo e negligenciar a higiene.

“É natural que as pessoas sejam atraídas por aspectos sensoriais da outra pessoa, incluindo cheiro, toque e voz. No entanto, isso não significa que a falta de higiene seja desejável ou aumente o interesse sexual. Na prática clínica, percebemos que o asseio continua sendo um dos fatores mais associados à sensação de conforto, segurança e bem-estar durante a intimidade”, explica.

Entre a química e a convivência

A discussão também levanta um ponto interessante sobre a forma como a atração acontece. Embora existam estudos que investigam a influência de sinais químicos na escolha de parceiros, especialistas destacam que a atração humana é muito mais complexa e envolve fatores emocionais, sociais e culturais.

Mayumi Sato, CMO do ysos, acredita que o sucesso da tendência está mais ligado à busca por autenticidade do que propriamente a uma rejeição aos hábitos de higiene. “Existe um movimento crescente de valorização do corpo real e menos pressão para parecer perfeito o tempo todo. Isso pode ser positivo. Mas nossos dados mostram que, quando a relação avança para a intimidade, a higiene continua sendo um fator extremamente importante para a maioria das pessoas”, afirma.

O que realmente afasta na hora H

Além da falta de higiene, a pesquisa do ysos identificou outras preocupações frequentes dos brasileiros durante o sexo. O medo de contrair uma IST apareceu entre os mais citados, com 92,7% dos participantes relatando algum receio. Já 78,6% afirmaram temer não conseguir satisfazer a parceria.

Para Mayumi, esses resultados revelam uma tendência maior de valorização do cuidado mútuo. “Os dados sugerem que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aspectos relacionados ao bem-estar da experiência sexual. Questões como higiene, consentimento, proteção e satisfação da parceria aparecem com muito mais força do que preocupações ligadas apenas à aparência física”, diz.

O cheiro natural tem espaço, mas o banho também

Se a internet transformou os feromônios em um dos assuntos do momento, os números indicam que a realidade dos encontros continua sendo mais pragmática. A atração pode até começar pelo cheiro, mas a falta de higiene segue sendo um dos maiores obstáculos para transformar interesse em conexão. Pelo menos para os usuários do ysos, a química pode ser importante, mas dificilmente substitui um bom banho.

Sobre o ysos

O ysos é um aplicativo voltado para pessoas interessadas em encontros casuais, relacionamentos não monogâmicos/abertos, experiências a três ou troca de casais. Lançado em 2018, o app está disponível em todo o Brasil, EUA e mais 17 países da América Latina, para Android e iOS e reúne mais de 2 milhões de usuários.