Eleitores reclamam de aglomerações nos colégios

Em alguns locais de votação na Zona Centro-Sul de Manaus, os eleitores estão reclamando de aglomerações. Há colégios em que as filas estão para o lado de fora e com muitos idosos esperando para entrar.

No bairro de Flores, por exemplo, a escola municipal Professora Francisca Pereira Araújo registrou aglomeração tanto na porta de entrada quanto dentro das seções. Como a votação é obrigatória, os eleitores optaram por ficar na fila, ainda que aglomerados e com risco de contágio do coronavírus.

“Os trabalhadores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) foram orientados a agilizar o processo de votação. Algumas das nossas equipes avistaram seleções justamente para não haver aglomerações. Traçamos o nosso objetivo como a celeridade do processo para que ninguém fique aguardando por tanto tempo para cumprir o papel cívico”, afirmou o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Ruy Melo.