Em Manacapuru, polícia prende indivíduo pela prática de tráfico de drogas

AMAZONAS – A Polícia Civil de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quinta-feira (05), por volta das 8h40, Rodrigo de Oliveira Soares, de 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Francisco Rodrigues, bairro São José, naquele município.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes policiais receberem denúncias anônimas, informando que no endereço citado havia uma intensa movimentação de comercialização de material ilícito.

“Realizamos investigações e diligências na área mencionada, e constatamos a veracidade das informações repassadas. Ao perceberem a presença da polícia, diversos indivíduos empreenderam fuga, razão pela qual abordamos Rodrigo e logramos êxito na prisão dele”, informou.

Ainda conforme a autoridade policial, durante revistas no imóvel de Rodrigo foram localizadas e apreendidas 44 trouxinhas de porções de maconha, oito trouxinhas de cocaína e uma pedra de oxi.

Rodrigo foi autuado por tráfico de drogas e ficará à disposição do Poder Judiciário.