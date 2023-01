Municípios do AM seguem com garantia de direitos para infância e adolescência

Os 143 municípios inscritos no Selo Unicef (2021-2024) pelos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima permanecem engajados pela garantia de direitos para infância e adolescência. A iniciativa é desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Visão Mundial, organização implementadora do Selo UNICEF nos referidos estados.

As atividades do Selo Unicef visam melhorar as condições de vida e desenvolvimento de cada criança e cada adolescente. Atualmente, o engajamento e fortalecimento de políticas públicas pelos direitos de crianças e adolescentes, por meio do Selo Unicef, estão em 2.023 prefeituras de 18 estados, sendo 676 municípios da Amazônia Legal Brasileira e 1.347 municípios pelo Semiárido Brasileiro.

Na avaliação do Unicef, os principais benefícios para os municípios que aderem ao Selo estão nos indicadores de impacto social. “Quando o prefeito ou prefeita adere ao Selo UNICEF, eles assumem o compromisso de assegurar como prioridade políticas públicas para a infância e adolescência. As edições anteriores mostram que os indicadores de impacto social dos municípios, que foram reconhecidos pela certificação, melhoram mais do que outros municípios, localizados na mesma região que não foram certificados”, explica Debora Nandja, chefe do escritório do Unicef em Manaus.

Nos quatro estados, de acordo com o Unicef, pelo menos 12.270 pessoas participaram do 1º Fórum Comunitário, momento fundamental de planejamento e organização da agenda de prioridades pela infância e adolescência nos municípios. As gestões municipais que participam da principal iniciativa do Unicef que atua a partir do estímulo, reconhecimento e garantia dos direitos de crianças e adolescentes organizaram e realizaram esse momento de mobilização e planejamento em suas comunidades ainda no primeiro semestre de 2022.