Alfredo Nascimento ‘deputado federal’ após a reunião do governador com Lula?

Após a reunião com o presidente Lula, no próximo dia 27, em Brasília, é tido como certo que o governador do Amazonas, Wilson Lima, vai anunciar o deputado Alberto Neto (PL), para a secretaria de de Segurança Pública do Estado, numa articulação política, provavelmente, coordenada pela cúpula do governo federal.

O ato governamental acarretará na guindada de Alfredo Nascimento, o atual presidente regional do Partido Liberal (PL) no Amazonas e primeiro suplente de Alberto Neto, para a vaga na Câmara Federal.

Alfredo tem um vasto currículo de administrações nos governo do PT, entre eles, Ministério dos Transportes. Pelo que tudo indica, o presidente Lula está buscando aliados para reforçar a sua base no Congresso. Alfredo nascimento seria um destes nomes.