PGE-AM realiza 1º leilão de imóvel proveniente de cobrança de créditos do Amazonas

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio da Procuradoria de Execuções Fiscais (PROEF), realiza, no dia 10 de fevereiro, às 9h (horário de Manaus), o primeiro leilão eletrônico do ano.

O imóvel foi penhorado no curso de uma execução em trâmite na Vara da Dívida Ativa Estadual em Manaus. Está localizado na rua João Alfredo, nº 405, bairro São Geraldo, constituindo-se de 337,45m², com cinco pavimentos e fachada voltada para a avenida Djalma Batista.

A operação será realizada por meio do portal de leilões on-line da Amazonas Leilões www.amazonasleiloes.com.br. A venda terá o lance inicial de 100% do valor da avaliação, fixado em R$ 670 mil. Não havendo lance neste valor ou superior, segue sem interrupção para o segundo leilão, marcado para o dia 17 de fevereiro, quando o lance inicial pode ser de 50% da avaliação.

Aos interessados, é preciso fazer um pré-cadastro no site da Amazonas Leilões com antecedência mínima de 24 horas da data do leilão. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação no 1º leilão.

Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, garantido por hipoteca do próprio bem, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/AM, prevalecendo a de maior valor.

Mais informações

Mais informações sobre o leilão podem ser adquiridas perante o cartório onde está tramitando a ação, pelo telefone do leiloeiro (92) 98438-1616, ou e-mail: [email protected]

Sobre a PROEF

A Procuradoria de Execução Fiscal da PGE-AM é responsável pela recuperação de créditos do Estado, concernentes a tributos e multas que não foram pagos pelos contribuintes.