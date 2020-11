Embarcações são afundadas na Baía de Todos-os-Santos em Salvador

Um ferry-boat e um rebocador foram afundados na Baía de Todos-os-Santos, nas proximidades de Salvador, neste sábado (21). O ponto de afundamento fica exatamente a 1,5 quilômetro da costa.

As duas embarcações serão usadas no turismo subaquático no estado. Essa foi a primeira vez que um ferry foi afundado no local. Estiveram envolvidas na ação a Marinha e as secretarias do Meio Ambiente (Inema), Infraestrutura (Agerba) e Administração (Patrimônio), além da Setur.

De acordo com o governo do estado, a expectativa é de que na próxima semana já sejam realizadas atividades de mergulho no local. O afundamento do ferry boat, com abertura das comportas para entrada da água, começou por volta das 12h e teve uma hora de duração. Em seguida foi afundado o rebocador Vega.

O ferry Agenor Gordilho – com 71 metros de cumprimento e 19 de altura – e o rebocador Vega iam virar sucata depois de funcionarem por cerca de cinco décadas de navegação, mas foram transformados em pontos de mergulhos e recifes artificiais.

Para viabilizar o afundamento, foram feitos estudos prévios de localização e de impactos ambientais. Óleos e combustíveis da embarcação foram removidos para atender às especificações ambientais, assim como peças que oferecessem riscos aos futuros mergulhadores.

Todo trabalho foi feito através de normas internacionais e também da Marinha do Brasil.

As embarcações ficarão entre 30 e 35 metros de profundidade, garantindo um bom acesso a partir de 15 metros para mergulhadores iniciantes.

G1