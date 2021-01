Emendas parlamentares vão ajudar prefeitura na compra de vacinas

As negociações com empresas internacionais para a compra direta de 700 mil unidades da vacina Oxford-AstraZeneca contra a covid-19 já iniciaram por parte da Prefeitura de Manaus. Os vereadores da capital amazonense destinaram recursos, por meio de emendas parlamentares apresentadas ao orçamento do município deste ano.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população manauara contra a doença. O presidente da Câmara, David Reis (Avante) e mais outros onze vereadores, entre eles o vice-presidente do parlamento, Wallace Oliveira (Pros), reafirmaram o compromisso da Casa com as ações de enfrentamento que estão sendo desenvolvidas pela prefeitura de Manaus.

Em 2020, os vereadores de Manaus realocaram recursos de emendas parlamentares, mais de R$ 9 milhões, para apoiar as ações de enfrentamento à covid-19. No orçamento deste ano, os vereadores reservaram mais R$ 5 milhões, para compra de vacina para imunizar a população manauara contra o novo coronavírus. “Estamos unidos: câmara, prefeitura e sociedade na luta contra o coronavírus”, afirma o presidente da CMM, David Reis.

Além das negociações para compra das vacinas no exterior, o prefeito David Almeida informou que já solicitou ao Ministério da Saúde mais doses das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZ compradas pelo governo federal do Instituto Butantan e da Fiocruz.