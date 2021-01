Prefeitura oferece 22 unidades de saúde exclusivas para atender pacientes com sintomas iniciais de Covid-19

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Com o aumento no número de casos do novo coronavírus em todo o Amazonas e o cenário de falta de leitos na capital, é preciso ficar ainda mais atento. Qualquer sintoma suspeito pode ser a Covid-19 começando a agir. É importante não esperar os sintomas piorarem. Qualquer demora pode ser fatal.

Você sabe quando e onde buscar atendimento na rede pública de saúde em caso de suspeita de Covid-19?

O atendimento no sistema público é dividido em alta, média e baixa complexidade.

A baixa complexidade, sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus, foi intensificada para atender pacientes com sintomas iniciais de Covid-19 e outras síndromes gripais, comuns nessa época do ano e tão prejudiciais quanto a Covid-19 se não forem identificadas e tratadas no início.

O atendimento nas unidades do município visa justamente evitar que esses casos se agravem e tenham que ser direcionados para os grandes hospitais da capital. Para esse primeiro atendimento, há disponíveis 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) exclusivas, 1 Clínica da Família e 3 Unidades Básicas de Saúde Móveis – aquelas que percorrem os bairros e comunidades levando atendimento.

Nessas unidades os pacientes passam por triagem, consulta médica e, de acordo com o quadro apresentado, são direcionados para fazer o teste que pode diagnosticar a Covid-19, recebendo todas as orientações para que o vírus não se agrave no organismo e evitando a contaminação de outras pessoas próximas ao paciente.

As unidades destinadas ao atendimento de Covid-19 possuem horários diferenciados. Dez delas funcionando até as 21h em dias úteis. Treze unidades também funcionam aos sábados e domingos. Para saber qual a unidade mais próxima para buscar atendimento e a localização das UBSs móveis, acesse o site da Semsa em semsa.manaus.am.gov.br e clique no banner principal.

Não coloque a sua vida e de sua família em risco. Aos primeiros sintomas, procure imediatamente uma UBS exclusiva. Para vencer a Covid-19, precisamos trabalhar juntos.