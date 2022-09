Empresa quer preservar mais de 1 milhão de hectares da floresta Amazônica

Até 2025, a Climate tech brCarbon pretende ampliar de 150 mil hectares para 1,5 milhão de hectares preservados de floresta amazônica. O desafio foi lançado nesta segunda-feira (5), dia da Amazônia.

A empresa atua no mercado de carbono e tem planos para marcar presença nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Se trata de uma iniciativa urgente diante de indicadores como os do PlenaMata, que indicam a média de quase 1,5 milhão de árvores derrubas na região por dia em 2022, sendo 1.026 árvores por minuto.

O principal foco de trabalho da brCarbon são os projetos chamados Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD+), que funcionam gerando créditos de carbono a partir da conservação de vegetação nativa. Atualmente, a brCarbon está à frente do Projeto REDD+ Brazilian Amazon, que mantém cerca de 150 mil hectares de floresta amazônica no Acre e no Mato Grosso, evitando o desmatamento de aproximadamente 20 mil hectares e gerando ganho financeiro aos donos das terras. Com isto, deixam de ser emitidas 10,4 milhões de toneladas de carbono equivalente.

Essa emissão evitada corresponde à queima de 542,5 milhões de litros de gasolina por ano. Quantidade suficiente para abastecer mais de 10 milhões de carros populares. E, nos próximos três anos, a meta do projeto é ampliar a atuação para outros estados, atingindo a conservação de 1,5 milhão de hectares nos nove estados da Amazônia Legal.