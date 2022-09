Braga pede prisão de Ronaldo Tiradentes por fake News

O candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, pediu a prisão de Ronaldo Tiradentes. A solicitação foi feita à Justiça Eleitoral sob alegação de o empresário espalhar fake News, interferindo no processo eleitoral.

O pedido de Braga foi feito por meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije). O candidato também cita ataques pessoais feitos por Ronaldo em sua rede de comunicação.

Além da prisão, Braga pediu que a Rede Tiradentes fosse tirada do ar até 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições gerais deste ano. Outro pedido é de uma multa no valor de R$ 500 mil.

O pedido foi arquivado pela desembargada Carla Reis.