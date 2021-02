Enfermeira que empurrou paciente em maca na rodovia recebe medalha

Nem todo herói usa capa. Mas os grandes exemplos também podem receber reconhecimento público.

A enfermeira Rebeka Fonseca e o motorista da ambulância Wadson Diniz receberam ontem quinta-feira (18) a comenda Ordem do Mérito Grão-Pará, a mais elevada honraria do Estado do Pará.

Os dois profissionais ficaram nacionalmente conhecidos na semana passada depois que Rebeka empurrou a maca com uma paciente por dois quilômetros na BR-163, para fugir do congestionamento de carretas e colocá-la em uma segunda ambulância rumo ao Hospital Regional do Tapajós.

Um caminhoneiro filmou a cena de Rebeka lutando pela sua paciente no meio da estrada e colocou nas redes sociais. O vídeo viralizou e rapidamente rendeu comentários elogiosos à profissional e ao motorista Wadson.

Esta Comenda destina-se a homenagear personalidades por conta dos seus méritos e que sejam merecedores de gratidão ou da admiração do Governo e do povo do Pará.

Os dois profissionais receberam essa honraria diretamente do governador Helder Barbalho. (Henrique Garcia – Estagiário)

Fonte: Portal de Carajás