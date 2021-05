Escolas do interior fazem atividades de combate à violência sexual

Escolas estaduais de 45 municípios do interior participam, ao longo deste mês, de atividades alusivas ao 18 de maio, data em que é celebrado, nacionalmente, o Dia de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

A ação foi comandada pelas equipes psicossociais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio de palestras e debates virtuais, além da disponibilização de materiais didáticos a professores, pedagogos e alunos dos municípios.

Em Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), participaram das atividades aproximadamente 150 gestores, pedagogos e professores de todas as três unidades de ensino do Estado, no município. São elas: Escola Estadual (EE) Fábio Lucena, EE Professor Gilberto Mestrinho e EE Professor Johannes Petrus.

Em Parintins (a 369 quilômetros da capital amazonense), a ação de sensibilização sobre o 18 de maio está sendo desenvolvida pela equipe da psicóloga Edcléa Cardoso e das assistentes sociais Lourdes Ferreira e Marineide Rocha.

Durante este mês, a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade, juntamente à Rede de Proteção do município, tem intensificado as atividades de combate e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao todo, aproximadamente 500 profissionais das 20 escolas estaduais de Parintins estão envolvidos na campanha, que, neste ano, ganhou o tema “A pandemia ainda não acabou, então: defenda, proteja e faça bonito!”.

Além de publicações nas redes sociais, entrevistas nas rádios e participação na Sessão Especial, na Câmara de Vereadores de Parintins, a equipe da CRE de Parintins também tem trabalhado com os estudantes por meio de vídeos e cartilhas educativas.

Além de Alvarães e Parintins, realizam atividades alusivas ao 18 de maio também Envira, Nova Olinda do Norte, Eirunepé, Novo Airão, Anamã, Fonte Boa, Novo Aripuanã, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Presidente Figueiredo, Autazes, Iranduba, Barcelos, Itacoatiara, Barreirinha, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Beruri, Japurá, Boa Vista do Ramos, Jutaí, São Sebastião do Uatumã, Boca do Acre, Juruá, Borba, Lábrea, Tabatinga, Caapiranga, Manacapuru, Tapauá, Manaquiri, Tefé, Carauari, Careiro, Manicoré, Careiro da Várzea, Maués, Urucurituba, Coari, Urucará e Nhamundá.