Esforço ambiental diário retira mais de 350 toneladas de lixo do rio Negro

A Prefeitura de Manaus, realiza diariamente a limpeza do rio Negro, com equipes especializadas que atuam em pontos estratégicos da orla da cidade, como os bairros São Raimundo, Educandos, Mirante Lúcia Almeida, Manaus Moderna, Amarelinho e feira da Panair. Todos os dias, dezenas de toneladas de resíduos são retirados das águas e margens do rio. Em um mês, esse volume pode chegar a 350 toneladas.





Neste sábado, 18/10, dezenas de servidores da Semulsp estiveram nas faixas de areia e nas águas do rio Negro para reforçar o trabalho de limpeza da orla da capital. A ação envolve o recolhimento de resíduos tanto em terra quanto no rio, utilizando equipamentos manuais, máquinas pesadas como tratores de esteira e retroescavadeiras, além de pequenas embarcações que facilitam o acesso a áreas de difícil alcance, como enseadas, pontes e estruturas flutuantes. O trabalho garante que o lixo acumulado em pontos críticos seja removido com agilidade e segurança, minimizando o impacto ambiental direto sobre o rio.

Esse serviço faz parte do esforço contínuo da prefeitura para mitigar os impactos do descarte irregular de resíduos sólidos. Apesar da coleta domiciliar regular, da desarticulação de lixeiras viciadas e das ecobarreiras instaladas nos principais igarapés, grande parte do lixo descartado de forma inadequada nas vias públicas acaba sendo arrastado pelas chuvas e chegando ao leito do rio Negro.

Além da limpeza, a Semulsp mantém um programa permanente de educação ambiental, por meio do qual educadores percorrem residências, escolas, empresas e espaços públicos, orientando a população sobre a importância do descarte correto e os riscos que o lixo traz à saúde, ao meio ambiente e à própria qualidade de vida.

Os educadores também divulgam os serviços oferecidos gratuitamente à população, como a coleta agendada de grandes objetos, a coleta seletiva porta a porta e os 35 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) instalados em redes de supermercados da cidade, onde é possível descartar materiais recicláveis como garrafas PET, papel, papelão, vidro e alumínio.

“Esse é um trabalho diário, silencioso e essencial para a cidade. O rio Negro é o coração de Manaus e precisa ser cuidado com responsabilidade. O prefeito David Almeida tem reforçado a importância de mantermos a limpeza e a conscientização ambiental como prioridades da gestão”, destacou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

A orla do rio Negro é uma das regiões mais simbólicas e dinâmicas da capital amazonense, reunindo atividades de comércio, turismo e transporte regional. Locais como o mirante Lúcia Almeida e o pier 356 recebem diariamente centenas de visitantes e embarcações. Por isso, manter o rio limpo é também preservar a imagem, a economia e o futuro sustentável de Manaus.