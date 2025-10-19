PC-AM prende homem por tortura, violência psicológica e cárcere privado de companheira

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, neste domingo (19/10), um homem, de idade não informada, pelos crimes de tortura, violência psicológica e cárcere privado contra a sua companheira, que também não teve a idade revelada. A prisão ocorreu no município.


Segundo o delegado Jandervan Lima da Rocha, os crimes ocorreram entre a noite de sexta-feira (17/10) e a manhã de sábado (18/10), em Japurá, e a motivação teria sido ciúmes.

“O autor desferiu diversos socos, chutes e golpes de sufocamento, atingindo diversas partes do corpo da vítima, como cabeça, costas e costelas. A mulher perdeu a consciência em duas ocasiões e foi reanimada pelo agressor, que jogava água em seu rosto para continuar com as agressões”, disse o delegado.

Conforme o delegado, a vítima tentou fugir em várias oportunidades, mas foi impedida pelo autor, sendo mantida em cárcere sob domínio físico e psicológico durante várias horas. Além disso, o indivíduo xingou e humilhou a mulher com diversas palavras de baixo calão.

“Após cometer o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata próxima ao local das agressões, onde permaneceu escondido até ser encontrado pela equipe policial nas proximidades do porto do município. A vítima recebeu atendimento médico e está em segurança”, informou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por tortura, cárcere privado e violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele está à disposição da Justiça, a quem foi pedido a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

