Espetáculo de Natal estreia no palco do Teatro Amazonas

Neste fim de semana, o Teatro Amazonas abriu as portas para receber o público para o espetáculo “Um Presente para o Natal”, que compõe a programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a alegria é feita de magia”. As récitas acontecem até 23 de dezembro, com sessões às 20h, à exceção dos domingos, quando as apresentações são às 11h e 19h. O agendamento deve ser feito pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destacou que o agendamento é aberto por semana e, a partir desta segunda-feira (13/12), estão disponíveis as vagas para o período de 14 a 19 de dezembro. Ele adiantou que, nos dias 12, 19 e 23 de dezembro, as sessões vão ser transmitidas pelos canais da pasta (@culturadoam) no Facebook e Youtube.

“Nossa proposta é ampliar as possibilidades, por meio das plataformas digitais, para que mais pessoas tenham acesso à mensagem do nosso tradicional espetáculo de Natal, que neste ano traz a importância de viver o presente”, afirmou Marcos Apolo.

Para o diretor Jean Palladino, a noite de estreia foi uma celebração a cada reação da plateia.

“Era a primeira vez que o público ia assistir, e ficamos felizes com o retorno, os aplausos no final, a receptividade com cada personagem. Esse contato foi bem importante para nós”, comentou. “O público ficava com mais energia com as músicas, um momento de entrega. Estamos bem felizes com o resultado”.

Leonardo Sena, que esteve no Teatro Amazonas pela primeira vez, reforçou que as músicas foram os pontos altos do espetáculo.

“Foi uma experiência especial, não só porque foi meu primeiro espetáculo no Teatro Amazonas, mas pela obra apresentada, os cenários, o show de luzes, os personagens e as danças”, afirmou. “Foi incrível sentir a energia que o show e todos os envolvidos transmitiram do início ao fim”.

Marcella Antony também conferiu o musical na primeira semana com o filho, Heitor.

“O espetáculo me trouxe memórias de infância e dessa magia e encanto que tem no Natal. A peça me surpreendeu, todos os personagens encantam e os cenários têm produções impecáveis”, contou.

Gabriel Xavier disse que ficou impressionado com a atuação da atriz Ana Aurora no papel da protagonista Ana, uma menina de 10 anos numa viagem no tempo, encontrando diversos personagens durante a jornada, para entender que o principal momento para se viver é o presente.

“A atuação da personagem principal é muito boa, é uma história que diverte, uma produção voltada para o público infantil e uma oportunidade para toda família ir ao Teatro”, avaliou.

Sylvia Garantizado apontou a mensagem de “Um Presente para o Natal” como um dos destaques. “O espetáculo é lindo. É mais do que um musical de Natal, é uma reflexão sobre aproveitar melhor o tempo e dar valor ao que a vida nos proporciona”, disse.

Ficha técnica – O musical tem dois elencos, que vão se revezar no palco, com Ana Aurora e Raylla Araújo (Ana); Julia Kahane e Daniely Peinado (mãe); Akiles Anderson e Roque Baroque (Sr. Meia Noite); Thiana Colares e Laís Reis (Sr. Meio-Dia); Paulo Queiroz e Wilson do Carmo (Avô jovem); Enrique Bravo e Davy Chaves (Tempo), e Karine Magalhães (Ana do futuro).

Os artistas circenses são José Arenas (lira e tecido), Teffy Rojas (monociclo e malabares), Iogan Ariel (perna de pau), Emmanuel Delgado (roda Cyr) e Jean Winder (handstand). Entre os convidados especiais estão a atriz Ednelza Sahdo e a vice-campeã do “The Voice Kids” deste ano, Izabelle Ribeiro.

Também fazem parte de “Um Presente para o Natal” a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas. O maestro Marcelo de Jesus divide a regência com o maestro Otávio Simões.

César Lima assina a trilha sonora, que conta com músicas compostas especialmente para o espetáculo. Os arranjos foram feitos em parceria com Jr. Armstrong.

Flávia Furtado assina a direção executiva, com Pedro Guida na produção executiva, Francine Marie na assistência de direção, Giorgia Massetani na cenografia, Melissa Maia nos figurinos, Tabbatha Melo na iluminação, Monique Rodrigues na coreografia e Alicio Silva no cenotécnico.

Campanha – “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).

A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação abrange também o Centro Cultural Palácio da Justiça, onde fica a Fábrica do Papai Noel, e traz apresentações no Teatro da Instalação, além de Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), bairros, parques de Manaus, centros de convivência e também municípios do estado.

Para conferir toda a agenda, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).