Explosão de gás deixa uma pessoa gravemente ferida em Belém

Uma explosão de gás em um restaurante que fica dentro do Terminal Rodoviário de Belém, o bairro de São Brás deixou uma mulher gravemente ferida na manhã deste sábado (8). Segundo testemunhas, um vazamento do gás da cozinha do restaurante teria provocado a explosão. O local ficou completamente destruído.

Ainda segundo testemunhas, a explosão aconteceu por volta das 7h da manhã. Uma mulher identificada como Maria do Socorro Conceição que trabalhava no local foi socorrida e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Belém com queimaduras graves. Veja o vídeo do momento da explosão:

O Corpo de Bombeiros informou que foram acionados para ocorrência de explosão de gás de cozinha, na Travessa 1ª de Queluz, bairro de São Brás, em Belém. O imóvel ficou com a estrutura abalada e áreas vizinhas foram atingidos com o impacto. Quatro vítimas, nenhuma fatal, foram encaminhadas ao hospital. Equipes dos bombeiros isolaram o local, onde ainda realizam avaliação e eliminação dos riscos decorrentes da explosão.

A empresa que administra o Terminal Rodoviário de Belém também informou que prestou apoio aos feridos e que sua equipe técnica e de manutenção fará, ainda neste sábado (8), o trabalho de limpeza, remoção de entulhos e recuperação da área atingida pelo acidente.

Todas as áreas de embarques e desembarques, bem como as áreas das plataformas e também comerciais do Terminal seguem sem qualquer alteração e funcionando normalmente, uma vez que o local do acidente é isolado do Terminal Rodoviário de Belém.

