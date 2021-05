Governo do Estado e Prefeitura alinham parcerias em ações sociais

O Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE); e a Prefeitura de Manaus, discutiram estratégias para aproximar ações sociais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A reunião aconteceu na sede da unidade, na rua Jonathas Pedrosa, nº 659, Centro, zona centro-sul de Manaus.

O alinhamento institucional busca fortalecer o trabalho social já realizado pela UGPE, em consonância com as ações da Semasc. Estiveram presentes representantes do setor social, jurídico e de relacionamento institucional da UGPE; a secretária da Semasc, além de técnicos do órgão municipal.

Durante a reunião foram discutidas cooperações técnicas, como a implantação do Centro de Referência da Assistência Social em um dos residenciais do Prosamim, localizado no bairro do São Raimundo. Também foi debatido o acompanhamento de famílias pelo Prosamim em parceria com a Semasc, por meio do “SOS Enchente”, em virtude da cheia dos rios.

De acordo com a subcoordenadora do Social da UGPE, Viviane Dutra, a ideia é compatibilizar os atendimentos e atividades sociais na maior brevidade, devido à enchente, uma vez que a operação do município cadastrou algumas famílias nas áreas de intervenção do Prosamim.

“Foram apresentadas à Semasc as frentes de reassentamentos atuais do Prosamim e a interface com o ‘SOS Enchente’, visando garantir a segurança das famílias e o atendimento”, explica a subcoordenadora.

A secretária da Semasc, Jane Mara Silva de Moraes, explica que o fortalecimento institucional entre as secretarias tem o objetivo de beneficiar a população, principalmente, com o Centro de Referência da Assistência Social.

“Essa parceria entre vai possibilitar o atendimento social da população com mais qualidade, oferecendo mais serviços. É extremamente importante este início de conversa, para um estabelecimento de parceria”, considerou.