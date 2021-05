Governador entrega alimentos para 250 famílias no bairro Raiz

Segundo o governador, as cestas com pescado, frutas, legumes e verduras vão garantir a alegria do Dia das Mães para as famílias beneficiadas

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, neste sábado (08/05), três toneladas de alimentos para 250 famílias beneficiadas pelo Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de Alimentos.

O repasse de pescado, frutas, verduras e legumes ocorreu na quadra da Escola Estadual Senador Cunha Melo, bairro Raiz, zona sul de Manaus.

Segundo Wilson Lima, as cestas com os alimentos vão garantir um Dia das Mães, celebrado neste domingo (09/05), de alegria para as famílias beneficiadas.

Com a desaceleração dos casos de Covid-19, o governador ressaltou que a prioridade, agora, são as ações sociais aliadas à recuperação dos empregos.

O Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de Alimentos do Governo do Amazonas é realizado por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

O programa atende instituições beneficentes com a coleta de alimentos que seriam descartados das feiras, como verduras, frutas e legumes, causados pela avaria logística ou pela perda do seu valor comercial, porém, mantendo seu valor nutricional, podendo ser recolhidos e doados à população manauara, que vive em insegurança alimentar.

A doação desses alimentos já beneficiou cerca de 85 mil pessoas e 267 instituições desde março de 2019, com a doação de frutas, verduras e legumes recolhidos nas feiras da cidade de Manaus.

O pescado, do tipo tambaqui ruelo, foi repassado por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Os peixes são oriundos de piscicultores do município de Careiro Castanho, que foram beneficiados pelo Governo do Amazonas, por meio da doação onerosa de aeradores, que vem sendo realizado pela ADS desde 2019.

As famílias beneficiadas são da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e da Associação de Pais, Mestres e Comunitários da Escola Senador Cunha Melo.

A aposentada Gracila Nunes foi uma das que recebeu as cestas e disse que, neste domingo, não vai para a cozinha fazer o almoço do Dia das Mães. “Eu não vou fazer, quem vai fazer são os meus filhos.

Eu vou ficar de folga, estou aguardando o prato especial. Ao governador, que ele continue atendendo o povo, com amor, com carinho, olhando as pessoas necessitadas, que muito estão precisando”, disse.