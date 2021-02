Explosão destrói apartamentos de condomínio em Manaus

Uma explosão destruiu parte do prédio de um condomínio no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quarta-feira (24).

A suspeita é que a explosão tenha sido causada por vazamento de gás encanado do edifício. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e informou que uma vítima foi encaminhada para o Hospital 28 de agosto, com 80% do corpo queimado. Outra vítima teve ferimentos leves, e não precisou de hospitalização.

De acordo com uma moradora do condomínio, que preferiu não se identificar, ela ouviu o barulho da explosão da sua casa, a dois blocos de distância do prédio que ficou destruído, por volta de 18h15.

“Foi um barulho muito grande. Eu tomei um susto. A minha janela praticamente quebrou só com o choque. Foi pedaço de vidro, pedaço de carro tudo para dentro de casa”, disse a moradora.

Ainda segundo a moradora, após a explosão, vários moradores saíram para ver o que havia acontecido e viram os destroços dos apartamentos. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o condomínio por volta de 18h20.

Segundo o advogado da unidade residencial, Paulo Oliveira, um bloco inteiro do condomínio foi afetado. No local, havia oito apartamentos. Ele disse que a empresa de gás foi chamada para a suspeita de vazamento, mas não chegou a tempo de solucionar o problema.

Ainda de acordo com ele, os responsáveis pela unidade devem se reunir na noite desta quarta para definir quais providências serão tomadas.

