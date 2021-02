Moradores encontram cabeça humana no Jorge Teixeira – Imagens fortes

MANAUS – Moradores da rua V, comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, se depararam na noite de quarta-feira, (24), com uma cena macabra. Uma cabeça humana foi encontrada em cima da uma calçada ao lado de um campo de futebol.

Por volta das 19hs, moradores que passavam pelo local, acabaram se deparando com a cabeça e acionaram a equipe da Polícia Militar que confirmou o fato. Após 20min, que a cabeça estava no local, a mãe e a irmã de um jovem identificado como Geovane Ferreira de Souza, 19 anos, foram até o local e confirmaram que se tratava do mesmo.

O jovem estava sendo ameaçado de morte por traficantes da área após, ter realizado vários assaltos no mesmo bairro onde morava inclusive até mesmo em sua rua. A cabeça humana foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, (IML), e deve aguardar a outra parte do corpo.

Texto: Correio da Amazônia

Foto: Divulgação