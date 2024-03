Exposição em tamanho real do Beco Nonato é exibida em seminário sobre igarapés

Na manhã desta quarta-feira (20), uma exposição em tamanho real do Beco Nonato, área de palafitas no bairro Cachoeirinha, esteve em exibição na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM). Promovido pela Corte de Contas junto ao Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), a exposição fez parte da programação do Seminário “Igarapés de Manaus: desafios da governança e preservação” realizado no Auditório Franco de Sá.





Baseada na primeira área de palafitas de Manaus a receber água tratada e esgotamento sanitário, a exposição “Saneamento Básico no Beco Nonato” tem o intuito de evidenciar a importância do acesso ao saneamento básico à comunidade e aos igarapés.

Realizada pelos artistas Antônio Paulo Rodrigues de Souza, Sincler Dias de Souza e Adilson Bittencourt de Araújo, a exposição interativa e itinerante reproduz as casas e a estrutura de água e esgoto do Beco Nonato.

“A partir de conversas com os moradores e fotos da comunidade, tivemos a inspiração para fazer a réplica e tentar fazer o cenário mais real possível do local”, afirmou o artista parintinense, Antônio Paulo de Souza.

Além dos artistas, a execução cenográfica da exposição envolveu uma equipe de seis pessoas e contou com aproximadamente 25 dias para conclusão.

Sobre o Beco Nonato

Com quatro décadas de existência, o Beco Nonato tem aproximadamente 900 moradores e foi a primeira área de palafitas a receber água tratada e ter acesso ao serviço de esgotamento sanitário, segundo dados da concessionária Águas de Manaus. Desde o ano passado o local também passou a ter todo o esgoto doméstico coletado e tratado a partir da instalação de redes coletoras e um sistema interligado à Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Educandos.