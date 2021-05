Exposição ‘O Clamor da Mata’ é inaugurada no Centro Cultural Palácio Rio Negro

Mostra marca o retorno das exposições presenciais em centros culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa

A partir da terça-feira (25/05), a exposição “O Clamor da Mata”, do artista plástico Pietro Bruno, ficará disponível para os visitantes do Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, Centro), durante o horário de visitação do espaço, que é de terça-feira a sábado, das 9h às 15h. A mostra marca o retorno das exposições presenciais em centros culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para ir ao local, é preciso realizar agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

Em 15 quadros, que ficarão expostos nas salas Antônio Bittencourt e Ephigênio Salles, Pietro Bruno defende a preservação da cultura indígena, assim como da flora e fauna amazônicas, ao retratar elementos do cotidiano e tradições indígenas, como também da Floresta Amazônica, por meio de uma abordagem baseada em uma nova estética artística e paleta de cores, contrastes, jogo de luz e sombra do cubismo e expressionismo.

Natural de Montevidéu, no Uruguai, o artista reside em Manaus desde 1980 e expõe desde 1985. Já realizou mais de 100 exposições, entre individuais e coletivas, nacionais e internacionais, em cidades como Maués, Itacoatiara, Manaus, Curitiba, Rio de Janeiro; e em países como o Uruguai e a França.

Um vídeo sobre a exposição e o artista também será lançado no Portal da Cultura, no dia 25 de maio, disponibilizando a opção para aqueles que preferirem acompanhar de casa. A mostra ficará em cartaz no Palácio Rio Negro até o dia 25 de julho.

Reabertura dos espaços – Na última terça-feira (18/05), o Teatro Amazonas e os centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça reabriram para visitação turística. As visitas são realizadas com grupos de dez pessoas, por meio de agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br), a fim de evitar aglomerações.

O uso de máscara é obrigatório e, no local, é feita a medição de temperatura do visitante, além da observação do distanciamento de 1,5 metro. Cada espaço também conta com totens de álcool em gel, sinalização e material gráfico com informações sobre como se prevenir do contágio pela Covid-19.

Os espaços vão funcionar de terça a sábado, com mudanças no roteiro de visitação. Durante o mês de maio, as visitas no Teatro Amazonas vão acontecer do meio-dia às 17h. Já nos centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça, o horário será das 9h às 15h.