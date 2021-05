Famílias são beneficiadas com doações de frutas em ação emergencial

Aproximadamente 150 famílias das zonas oeste e centro-oeste de Manaus foram beneficiadas pelo Governo do Amazonas com a doação de frutas nesta sexta-feira (21/05).

A ação faz parte do programa “ADS Solidária”, e a execução conta com a parceria de diversos órgãos, como a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Semanalmente, a Seas recebe da ADS a doação de frutas, verduras, legumes e alimentos prontos. A distribuição na ponta é feita justamente por entidades socioassistenciais que funcionam como braços do Governo do Estado nos bairros e comunidades.

São essas instituições que conhecem o dia a dia das famílias em situação de vulnerabilidade e fazem a distribuição conforme o levantamento socioeconômico dos cadastrados.

Atendida nesta sexta-feira pelo Instituto Alvorada do Estado do Amazonas (Iaeam), no bairro Lírio do Vale, a diarista Shirley Maria Silva da Rocha disse que a pandemia afetou a sua renda mensal, e que a doação garante na sua geladeira um item que dificilmente caberia no seu orçamento.

“Sou diarista, e um dia a gente tem trabalho, às vezes não tem. As coisas estão difíceis, até para se manter, e quando a gente encontra uma ajuda dessas a gente fica feliz. Eu vejo o trabalho (de doação) como muito bom, porque tem muitas pessoas que ganham um salário, mas pagam aluguel, água, e às vezes não têm como se alimentar de frutas”, disse.

Após receber uma caixa com frutas, Adriano Benjamim da Silva era a imagem da gratidão na porta do instituto. Ele disse que está desempregado, e o drama foi ampliado durante o período de pandemia. “Estou desempregado faz muito tempo, então recebo esse benefício com muito amor e carinho. A ajuda chegou em boa hora porque eu tenho uma filha e estava precisando”.

Braço do Estado

Dirigido pelas assistentes sociais Regislayne Pimentel e Ivânia Corrêa, o Iaeam atua na proteção básica, orientado em seis pilares: assistência social, educação, cultura, qualificação e geração de renda, esporte e lazer, e meio ambiente. A instituição tem como público-alvo os moradores do Lírio do Vale e entorno, como Nova Esperança, e Alvorada.

Nessa primeira ação do instituto, em parceria com o Governo, via Seas, foram distribuídos seis sacos de banana-pacovã, 18 caixas de banana in natura, seis sacos de tangerina, seis sacos de limão, 85 abacaxis e mais cinco caixas de banana-pacovã.

“O Instituto Alvorada é a extensão de um trabalho que o Governo já executa. Nós trabalhamos com ações sociais, cursos de qualificação de renda, gerando autonomia para o nosso público. Hoje nós estamos muito felizes porque a gente está firmando essa parceria com o Governo através dessa questão da alimentação. Toda essa doação que chega até nós chega até o nosso público”, disse Regislayne.

Segundo a diretora Ivânia Corrêa, a parceria com a Seas vai fortalecer o atendimento prestado às famílias, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19. A instituição tinha originalmente 80 famílias cadastradas, mas com as doações de frutas o número chegou perto de 150.

“Com essa ação a gente alcança muito mais pessoas, muito mais pessoas estão conhecendo o nosso trabalho, e isso não seria possível se nós não tivéssemos essa grande parceria. Estamos aqui para somar com o Estado e complementar esse trabalho que já é executado”, concluiu Ivânia.