Fechamento da Ford seria por culpa da ‘retomada V’ de Paulo Guedes

O número de menções ao nome do ministro Paulo Guedes tem crescido significativamente no Twitter na última hora, no início da noite desta segunda-feira (11), desde o anúncio da Ford de que irá deixar de produzir carros no Brasil.

Um dos comentários veio do jornalista Florestan Fernandes Jr., que ironizou a “retomada em V” prometida pelo chefe da Economia de Bolsonaro: “A retomada em V de Paulo Guedes começou. A primeira Vítima foi a Ford que está deixando o Brasil. O Real também sentiu os efeitos do V. Foi Vitimado pela alta do dólar, o V na cesta básica foi Voraz com uma alta de 32,8%. E para Pazuello o V da Vacina começa no dia D na hora H”.

Outros lembram de declarações já feitas por Guedes, no mesmo dia em que o Banco do Brasil também anunciou o plano de demitir 5 mil funcionários em plena pandemia. “O fascista está fazendo de tudo pra desmantelar o Banco do Brasil. Paulo Guedes já tinha dito: “… tem que vender essa porra logo.” Anunciaram ontem o fechamento de 361 unidades do banco e programa de demissão pra 5 mil funcionários. Tudo pra favorecer bancos privados”, postou o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

