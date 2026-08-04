Feira reúne pais empreendedores e fortalece pequenos negócios em Manaus

Durante a semana em que se celebra o Dia dos Pais, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, de quarta-feira a domingo, 5 a 9/8, das 17h às 23h, a “Feira de Economia Criativa e Gastronomia dos Pais Empreendedores”, no calçadão recuado do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

Com cinco dias consecutivos de programação, a feira aproveita um dos períodos de maior movimentação do comércio para oferecer aos empreendedores um espaço estratégico de exposição e comercialização de produtos. A iniciativa busca valorizar o empreendedorismo, incentivar a geração de renda e fortalecer os pequenos negócios da capital, reunindo expositores dos segmentos da economia criativa, artesanato, moda, design, gastronomia e produtos autorais.





De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a feira reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento dos pequenos empreendedores.

“A ‘Feira de Economia Criativa e Gastronomia dos Pais Empreendedores’ é uma forma de reconhecer o esforço dos pais que encontraram no empreendedorismo uma oportunidade de transformar suas habilidades em sustento e desenvolvimento para suas famílias. Nesta semana tão importante para o comércio, queremos incentivar a população a prestigiar a produção local e valorizar quem empreende em nossa cidade”, destacou Alonso.

A ação é voltada especialmente para pais empreendedores cadastrados ou apoiados pela Semtepi, que transformaram talento, criatividade e dedicação em fonte de sustento para suas famílias. Além de fomentar as vendas, a iniciativa fortalece a economia criativa e solidária, promove a produção local e aproxima os empreendedores do público consumidor.

Durante a feira, os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de produtos, como peças de artesanato, artigos de decoração, moda e acessórios, presentes personalizados, alimentos, bebidas artesanais e diversas opções gastronômicas, tornando o evento uma alternativa para quem deseja presentear no Dia dos Pais com produtos locais e exclusivos.