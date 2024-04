Feirantes credenciados na ADS podem aderir linha de crédito pelo Programa Mais Crédito

Produtores da agricultura familiar e empreendedores credenciados nas Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, promovidas pelas Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que buscam por investimentos, podem solicitar crédito de até R$ 21 mil reais, por meio do Programa Mais Crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S/A (Afeam).





A oportunidade de acesso à linha de crédito rural faz parte das políticas públicas de apoio ao agronegócio e à agricultura familiar, priorizando os produtores e empreendedores. O crédito oferece aos feirantes da ADS a chance de realizar adequações e melhorias nos negócios, como aquisição de máquinas, equipamentos, utensílios e implementos agrícolas. Além disso, possibilita obter capital de giro e custear despesas operacionais, contribuindo para o aumento da produtividade.

“Os valores solicitados diferenciam conforme análise individual, para isso é necessário que toda documentação solicitada esteja conforme está no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br/credito-amazonas-feirantes)”, disse o chefe de departamento de negócios agropecuário e pesqueiro da ADS, Haroldo Cunha.

O Programa Mais Crédito realizado pela Afeam disponibiliza propostas iniciais que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil, sujeitas à análise de crédito. Conforme o pagamento das parcelas e o histórico de relacionamento entre o feirante e a Afeam, novas propostas de limite podem surgir, oferecendo valores de R$ 8 mil a R$ 12 mil. Além disso, feirantes que possuem histórico de empréstimo têm a oportunidade de se tornar clientes especiais, com ofertas de crédito de até R$ 21 mil.

A taxa de juro do crédito solicitado pelos feirantes é de 6% ao ano. Com as parcelas pagas em dia, o cliente recebe um bônus de 25% de desconto sobre os juros, reduzindo de 6% para 4,5% ao ano. Segundo Haroldo Cunha, os servidores da ADS acompanham o processo de solicitação da linha de crédito. A liberação pode ser concedida em até 48 horas.

“Estamos empenhados em agilizar o acesso dos feirantes ao crédito oferecido pelo Governo do Estado através da Afeam. Nosso objetivo para este ano é proporcionar melhores condições para a análise do processo de concessão de crédito”, explicou.

A produtora e feirante credenciada nas feiras da ADS, Damiana Nascimento, moradora do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), solicitou pela segunda vez o crédito com acompanhamento no processo pela ADS. “Eu, como agricultora, só tenho de agradecer à ADS pelo apoio no financiamento da Afeam, que agora me permite melhorar ainda mais o meu trabalho no campo, tanto nas minhas plantações quanto na feira”, ressaltou.

Para o diretor-presidente da agência de fomento, Marcos Vinicius Castro, é fundamental reconhecer a importância dos feirantes para a economia local.

“A Afeam está comprometida em oferecer soluções de financiamento específicas para os feirantes, com condições acessíveis e adaptadas às suas necessidades. Isso pode incluir linhas de crédito especiais para aquisição de equipamentos, capital de giro para compra de estoque, investimentos em melhorias de infraestrutura das feiras, entre outros.

Nosso objetivo é apoiar o crescimento sustentável dos feirantes, ajudando-os a expandir seus negócios, aumentar sua produtividade e melhorar sua competitividade”, afirmou

Acesso ao crédito

Para acessar a linha de crédito da Afeam, o feirante precisa estar com a carteirinha do produtor rural em dia e munido dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, extrato bancário e declaração que comprove sua função de feirante junto à ADS.

Em caso de dúvidas sobre como acessar a linha de crédito, os feirantes podem se dirigir à sede da ADS, localizada na avenida Carlos Drumond de Andrade, n.º 1460, 1° andar do prédio da SEPROR, em Manaus. No interior, interessados no crédito podem procurar a sede do Idam.