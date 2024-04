Feiras de Produtos Regionais da ADS voltam com força total nesta terça-feira

Após uma breve pausa para o Feirão do Pescado, realizado durante a Semana Santa, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), retorna com as Feiras de Produtos Regionais. Nesta terça-feira (02/04), haverá feira no Sumaúma Park Shopping, das 14h às 19h, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, e no Manaus Plaza Shopping, das 15h às 19h, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada.





Ao todo, são realizadas semanalmente 11 feiras em pontos estratégicos da cidade de Manaus, alcançando a região urbana e rural. A ação beneficia 476 feirantes, entre produtores da agricultura familiar, empreendedores da economia solidária e artesãos.

“Começando na terça-feira e seguindo a programação normal até domingo, contamos desde já com a presença dos consumidores”, salientou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

As Feiras de Produtos Regionais da ADS desempenham um papel crucial na comercialização da produção rural do Estado, proporcionando benefícios aos produtores da agricultura familiar.

Os produtos comercializados nas feiras variam desde tubérculos e hortaliças até frutas, doces, lanches regionais e artesanatos. “As feiras são uma oportunidade valiosa para conectar os produtores com os consumidores locais, promovendo a economia regional e a diversidade de produtos”, ressaltou Diego.

Confira a programação desta semana.

Calendário

Terça-feira

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Das 15h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 15h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 12h