Mirante Lúcia Almeida e Largo de São Vicente: Exemplos de acessibilidade em Manaus

O compromisso com a acessibilidade e inclusão é evidente nas novas obras do programa “Nosso Centro” da Prefeitura de Manaus. O Mirante Lúcia Almeida e o Largo de São Vicente, que serão inaugurados em 4 de abril, são um reflexo tangível desse compromisso, oferecendo acessibilidade desde rampas até elevadores para garantir que todos possam desfrutar desses espaços.





Projetados para serem espaços urbanos vibrantes, o mirante e o largo foram concebidos para atender uma ampla gama de públicos, desde pessoas com deficiência até famílias com carrinhos de bebê e idosos. A acessibilidade e flexibilidade de uso foram consideradas desde o início do projeto, com 11 rampas de acessibilidade distribuídas estrategicamente, juntamente com elevadores nos locais.

Essas iniciativas não apenas promovem a democratização do acesso, mas também valorizam a produção local e a economia regional. As obras representam um investimento significativo, totalizando mais de R$ 60 milhões, e refletem o compromisso do governo em criar espaços inclusivos e acessíveis para todos os cidadãos.

Além das rampas e elevadores, os conjuntos de banheiros foram projetados com conforto e acessibilidade em mente, incluindo instalações específicas para pessoas com deficiência e famílias. O uso de piso podotátil tanto na área externa quanto interna proporciona orientação e segurança para pessoas com deficiência visual.

Com quase 5 mil metros quadrados de área construída, o mirante oferecerá vistas panorâmicas do rio e da floresta, tornando-se um ponto de contemplação e lazer no coração da cidade. Essas obras não apenas resgatam o patrimônio histórico e cultural da região, mas também impulsionam o turismo, a economia local e a autoestima da comunidade.

O prefeito David Almeida, juntamente com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), tem o orgulho de liderar esse esforço em transformar o centro de Manaus em um espaço mais acessível, inclusivo e vibrante. Com o retorno das pessoas ao “Nosso Centro”, a cidade se prepara para uma nova era de crescimento e desenvolvimento.