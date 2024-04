Enquete aponta quem sai no 16º Paredão do BBB 24

Alane, Beatriz e Giovanna Pitel enfrentam uma noite crucial no Big Brother Brasil 24 (Globo), com um deles destinado a deixar o jogo na votação de hoje (2). A parcial da enquete UOL oferece uma visão fascinante das preferências dos telespectadores.





A situação parece desfavorável para Giovanna Pitel, do grupo Gnomos, que às 7h estava apontada como a provável eliminada do 16º Paredão, acumulando 79,67% dos votos do público UOL para deixar a competição. Enquanto isso, suas concorrentes, Alane e Bia, aliadas do grupo Fadas, parecem seguras em suas posições.

Alane, a bailarina, e Bia, a vendedora do Brás, eram as favoritas para permanecer no jogo, com perspectivas positivas de escapar da berlinda. Alane mantinha uma vantagem confortável, somando 13,53% dos votos, enquanto Bia totalizava apenas 6,80% na enquete UOL.

A incerteza paira sobre a casa do BBB 24 enquanto os espectadores aguardam ansiosamente o resultado final desta votação. Quem será o próximo a deixar a competição: a Fada ou o Gnomo? A resposta será revelada esta noite, mantendo os fãs do reality à beira de seus assentos.

