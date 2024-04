Prefeitura realiza manutenção em vias do Terminal 5

Para melhorar a mobilidade urbana dos transportes públicos e dos pedestres, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), concluiu, nesta terça-feira, 2/4, os serviços de recuperação asfáltica no Terminal de Integração 5, no bairro São José, zona Leste.





“É crucial que a Secretaria de Obras se envolva em ações como essas para levar infraestrutura adequada aos terminais de integração. Por dia, milhares de pessoas circulam por aqui, como idosos, crianças, que utilizam o transporte público para chegar no trabalho e na escola. Essa atenção nos ajuda a aprimorar uma medida já estabelecida pela gestão de tornar mais confortável as viagens de ônibus”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

O trabalho foi realizado nos trechos deteriorados, onde se formavam poças de lama, que dificultavam a travessia dos ônibus e de pedestres. “O prefeito David Almeida disponibilizou mais de 360 novos ônibus à frota da capital. Ele exige que haja pavimento novo para melhor servir a população”, complementa o secretário.

Durante as ações de recapeamento no Terminal 5, houve pequenas interdições temporárias, mas sem interferir nas operações habituais no local. A intenção é permitir a melhoria da infraestrutura do terminal sem causar transtorno aos usuários do transporte coletivo.

“Os fiscais do transporte do IMMU estavam atentos às necessidades de mudanças dos locais de paradas dentro do Terminal e os usuários sempre eram avisados de eventuais interdições por alguns minutos. Nas abordagens para este aviso, explicamos que as obras visam a melhoria dos serviços aos usuários do transporte”, explicou o fiscal de transporte João Luiz Arruda.