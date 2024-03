Feiras de Produtos Regionais estarão funcionando em 6 bairros neste final de semana

As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), serão realizadas normalmente neste fim de semana. As feiras acontecem em 6 bairros na região urbana e rural de Manaus.





“As feiras da ADS, não são apenas sobre compras, são uma celebração da cultura, da sustentabilidade e do talento local. Os artesãos exibem suas criações únicas, e os produtores compartilham o melhor de suas colheitas da região metropolitana de Manaus”, destacou o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto.

As feiras da ADS possuem uma variedade de produtos frescos e artesanais. Consumidores podem encontrar frutas frescas, verduras, além do tradicional café regional preparado na hora.

Confira a programação completa das feiras realizadas no sábado e domingo.

Calendário

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia: Das 5h às 11h. Localizado na Bola da Suframa, no bairro do Crespo.

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: Das 5h às 11h, na rua Gandu, no bairro Cidade Nova.

Comando Geral da Polícia Militar: Das 5h às 9h, na rua Benjamin Constant, no bairro Petrópolis.

Domingo