Festival ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’ conta com serviços em Lounge Sustentável

Durante o ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’, o maior festival de artes integradas da região Norte do país, a Prefeitura de Manaus disponibiliza, aos visitantes, serviços de lounge’s sustentáveis, com doação de mudas e totens para recarga rápida de bateria de celulares. O evento movimenta a capital amazonense até a próxima terça-feira, 6/9, e conta com uma programação cultural e gastronômica nas imediações do Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus.

“Temos muitos exemplos de produtos e atividades sustentáveis em nossa cidade. Poder divulgar e promover a ideia de que a sustentabilidade é o caminho para deixarmos um legado positivo às futuras gerações e gratificante para todos nós da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e a população só tem a se beneficiar com este evento realizado pela Prefeitura de Manaus e que já é referência no circuito cultural”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Ademir Stroski.

Quem visitar os espaços de convivência também poderá conferir a exposição de móveis sustentáveis, confeccionados a partir do reaproveitamento de palets pela empresa Musashi da Amazônia, que faz parte do Polo Industrial de Manaus (PIM), além da utilização de produtos regionais, destacando o paisagismo amazônico e oferecendo diversos serviços aos participantes, exposição de painéis fotovoltaicos da empresa Elsys – com incentivo ao uso de energia limpa.

“O #SouManaus Passo a Paço 2022, o mais expressivo evento popular da administração David Almeida, também é a oportunidade da Prefeitura de Manaus divulgar os compromissos com as inciativas de sustentabilidade, o engajamento de todas as equipes do governo municipal com os Objetos do Desenvolvimento Sustentável e estar no contexto das iniciativas que estão inseridas no Plano das Ações Climáticas em fase de elaboração”, concluiu Stroski.