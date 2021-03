Filho do presidente do Sindicargas, é assassinado na Compensa

MANAUS – Um jovem de 28 anos, foi assassinado com aproximadamente três tiros pelo corpo no beco São José, próximo a rua, dezoito de Agosto, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

A vítima identificada como Carlos Henrique Oliveira Ribeiro, que é filho do presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Carga do Amazonas, (sindicargas), Carlos Gonzaga Nunes Ribeiro, teria ido comprar drogas no local de intenso tráfico e acabou sendo executado a tiros.

Moradores da área ouviram os disparos e correram para dentro de suas casas, ao sessar a sequência de tiros, ao saírem, acabaram se deparando com o jovem morto no beco. A polícia militar esteve no local do crime.

A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso para tentar identificar os assassinos. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia

Foto: Divulgação