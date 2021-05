Filho encontra mãe morta com 7 facadas no Braga Mendes

Na noite de sexta-feira, (7), um crime de homicídio foi registrado na avenida Autaz Mirim, bairro Braga Mendes, zona Norte de Manaus. O jovem que preferiu não ser identificado, percebeu que a mãe identificada como Vera Lúcia dos Santos Lima, 43 anos, não atendia as ligações a aproximadamente dois dias.

O mesmo resolveu se deslocar até o local onde a mesma morava alugado e acabou se deparando com a mãe morta e com uma toalha enrolada envolto de sua cabeça. O filho acionou a polícia que fez contato posteriormente com o Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC).

Chegando no local, os peritos contaram que a vítima foi assassinada com sete facadas na região do pescoço e cabeça. A polícia acredita que no local estaria acontecendo uma espécie de festa reservada onde um dos participantes acabou cometendo o crime. A polícia investiga o caso.

Texto: Correio da Amazônia