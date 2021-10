Flamengo e Athletico-PR, nesta quarta-feira valendo vaga na final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Como o confronto de ida terminou em 2 a 2 – e não há critério do gol marcado fora -, um novo empate leva o duelo para os pênaltis.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Arrascaeta, David Luiz e Pedro. O meia já deu início às atividades com bola no campo, mas segue de fora. O zagueiro, por sua vez, não está inscrito na competição. Já o atacante precisou passar por uma artroscopia para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito.

As boas notícias ficam por conta de Bruno Henrique e Gabigol. A dupla treinou normalmente na última segunda-feira e, assim, está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo.

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Alberto Valentim terá a volta de Christian, que cumpriu suspensão automática na partida de ida. Entretanto, Bissoli e Pedrinho já defenderam outros clubes na competição – o Cruzeiro e o Vitória, respectivamente. Portanto, ficarão de fora.

