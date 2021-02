Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, no Maracanã

De olho na liderança do Brasileiro, o Flamengo recebe amanhã (14) o Corinthians, às 16h, no Maracanã. A um ponto do Internacional, o Fla pode terminar a rodada na ponta.

Para que isso aconteça, o Rubro-Negro tem de fazer a sua parte e torcer por ao menos um empate do Colorado, que encara o Vasco, também às 16h, em São Januário. No jogo do primeiro turno, goleada rubro-negra por 5 a 1 diante dos paulistas.

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo; Isla, Gustavo Henrique (Rodrigo Caio), Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Araos (Cazares) e Otero; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

