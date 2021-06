Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, no Maracanã

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (19), às 21h, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, os times estão próximos na tabela e visam se aproximar ainda mais do pelotão da frente.

O Rubro-Negro, com seis pontos, inicia a rodada na nona colocação, enquanto a equipe de Bragança Paulista, com oito, ocupa a quarta posição.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Técnico: Rogério Ceni.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista e Pedrinho; Artur, Helinho e Ytalo.

UOL