Flávio Bolsonaro renuncia ao cargo de secretário da Mesa do Senado

O senador Flávio Bolsonaro encaminhou um ofício no último dia 11 ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comunicando a sua renúncia ao cargo de terceiro secretário da Mesa Diretora do Senado.

O blog procurou a assessoria de Davi Alcolumbre, que confirmou que o pedido chegou na presidência. O ofício diz que a renúncia valeria a partir do dia 14 de dezembro.

Com o fim da gestão de Alcolumbre, em fevereiro, o Senado vai eleger uma nova composição para a Mesa Diretora. Portanto, Flávio antecipou em mais de um mês sua renúncia, segundo a assessoria de Alcolumbre.

Para o senador Randolfe Rodrigues, que faz oposição a Flávio, o afastamento foi feito na “surdina” e seria uma “forma de diminuir a pressão dos casos pelos quais o senador está sendo alvo no Conselho de Ética”.

“O afastamento dele da Mesa Diretora é um dos nossos pedidos na representação no Conselho de Ética. Então, ele sai da Mesa mas nada acontece no conselho”, afirmou Randolfe ao blog.

A TV Globo procurou o gabinete do senador Flavio e aguarda retorno.

Íntegra do ofício de Flávio Bolsonaro

“Brasília, 11 de dezembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal

Assunto: Informo que renuncio ao cargo de terceiro-secretário

Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, como integrante da Mesa Diretora dessa Casa, para apresentar a minha renúncia ao cargo de Terceiro-Secretário, a partir de 14 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Flávio Bolsonaro”

Fonte: G1