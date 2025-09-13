Foragidos da Justiça são localizados e detidos em duas cidades do AM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) capturou quatro foragidos da Justiça entre a tarde de sexta-feira (12/09) e a madrugada deste sábado (13/09), em Manaus e no município de Tapauá (a 499 quilômetros de Manaus).





Em Tapauá, por volta das 17h, policiais militares do 2º Pelotão da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) capturaram, na comunidade rural Ponta do Vento, um homem, de 21 anos, procurado pela Justiça por homicídio. Na ação, foram apreendidos uma espingarda calibre 20 com munições, cerca de R$ 1.070 em espécie, diversos aparelhos celulares e outros materiais. O homem foi conduzido à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Na zona sul de Manaus, às 22h, durante incursão no beco Esperança, bairro Petrópolis, policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 27 anos, que tinha mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte, por volta de 23h23, na rua Arara Azul, bairro Cidade Nova, equipes da 15ª Cicom abordaram um homem, de 24 anos. Durante a consulta no sistema foi confirmada ordem judicial em seu desfavor, e ele foi encaminhado ao 6º DIP.

Já na madrugada deste sábado, por volta de meia noite, policiais da 2ª Cicom abordaram um homem de 39 anos na rua da Bomba, bairro Educandos, zona sul. Durante a verificação foi constatado mandado de prisão em aberto, e ele foi encaminhado ao 1º DIP.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.