Força Tática prende dupla com pistolas e submetralhadora no Jorge Teixeira

MANAUS – Policiais militares da Força Tática prenderam, na manhã de terça-feira (06), dois homens, de 18 e 26 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 16 anos, por posse de armas, várias munições e entorpecentes, na rua Anador, bairro Jorge Teixeira 4, zona leste de Manaus.

Na ação, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 40, dois carregadores de PT 840, uma submetralhadora calibre 9 milímetros, um carregador de 9 milímetros, 23 munições de calibre 38, 20 munições de calibre 40, 11 munições de calibre 9 milímetros. Também foram encontradas 28 trouxinhas de substância com aspecto de maconha e outras nove trouxinhas com aspecto de oxi, duas porções pequenas de substância com característica de maconha, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

A equipe recebeu denúncia, via Linha Direta, informando que em determinada rua, quatro pessoas estavam dentro de um quarto, cada uma portando uma arma de fogo e comercializando entorpecentes.

A Força Tática foi ao endereço da denúncia e na abordagem foi apreendido todo o material entorpecente, armas e munições, e feita a detenção dos quatro envolvidos.

Os suspeitos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia foi verificado que todos os envolvidos já têm passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal, roubo e tráfico de entorpecentes.