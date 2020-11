Forças Armadas estão em mais de 40 cidades do AM nestas eleições

Equipes do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil estarão em 41 cidades do interior do Amazonas no primeiro turno destas eleições. O objetivo é garantir a segurança dos locais de votação/apuração e dar apoio logístico ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os servidores atuarão em qualquer situação que represente ameaça à integridade física de alguém. Eventos que caracterizam demais crimes permanecem sob a responsabilidade dos órgãos de segurança pública do Estado.

Entre os municípios que receberão as tropas estão Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Coari, Presidente Figueiredo e outros. A capital amazonense também terá a segurança reforçada pelas equipes do Exército, FAB e Marinha.