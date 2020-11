Prefeito de Tonantins é preso em flagrante suspeito de compra de votos

O prefeito de Tonantins e candidato à reeleição, Lázaro de Souza Martins (PP), conhecido como “Curica”, foi preso em flagrante, na noite de ontem sábado (14), dentro da própria casa. Ele é suspeito de compra de votos.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) informou, em nota, que foram apreendidos dinheiro em espécie, armas e aparelhos celulares, dentre outros objetos. O fato ocorreu em uma inspeção de rotina da Justiça Eleitoral, acompanhada do Ministério Público Eleitoral, para verificar se a Lei Seca estava sendo cumprida.

“Quando passamos pela frente da casa do prefeito, nos chamou atenção uma grande movimentação de pessoas. Foi quando o juiz resolveu entrar pra averiguar e nos deparamos com esse quadro”, informou o Promotor Eleitoral Flávio Mota, da 47ª Zona Eleitoral, por meio de assessoria.

Segundo o MP, ele foi preso, pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado, mas vai responder a inquérito por suspeita de compra de votos.

Além dele, também foi presa a filha de um candidato a prefeito da cidade, que também foi solta após pagar fiança. Ela também será investigada por prática de compra de votos.

G1/Amazonas